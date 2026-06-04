Cerrada av. Mariscal Sucre por choque en el sur de Quito este jueves
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) rescató a una persona que quedó atrapada en un vehículo.
Los bomberos rescataron a una persona que quedó atrapada en un vehículo.
CBQ
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Actualizado:
04 jun 2026 - 07:09
La avenida Mariscal Sucre fue cerrada por un choque registrado la mañana de este jueves 4 de junio de 2026.
El siniestro se registró en el sector de Ninallacta, en La Ecuatoriana, en el sur de Quito.
La vía fue cerrada en sentido sur - norte y las autoridades recomendaron tomar rutas alternas.
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender la emergencia. El personal rescató a una persona, quien quedó atrapada dentro de un vehículo.
El hombre fue atendido en el sitio y trasladado a una casa de salud para recibir atención especializada.
Un vehículo rojo quedó en medio de la vía con daños en la parte frontal y los cristales.
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