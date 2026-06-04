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Quito

Cerrada av. Mariscal Sucre por choque en el sur de Quito este jueves

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) rescató a una persona que quedó atrapada en un vehículo.

Los bomberos rescataron a una persona que quedó atrapada en un vehículo.

CBQ

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

04 jun 2026 - 07:09

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La avenida Mariscal Sucre fue cerrada por un choque registrado la mañana de este jueves 4 de junio de 2026.

El siniestro se registró en el sector de Ninallacta, en La Ecuatoriana, en el sur de Quito.

La vía fue cerrada en sentido sur - norte y las autoridades recomendaron tomar rutas alternas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender la emergencia. El personal rescató a una persona, quien quedó atrapada dentro de un vehículo.

El hombre fue atendido en el sitio y trasladado a una casa de salud para recibir atención especializada.

Un vehículo rojo quedó en medio de la vía con daños en la parte frontal y los cristales.

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