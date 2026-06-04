Policía ejecuta 47 operativos en Quito; 36 personas fueron detenidas y aprehendidas

Un amplio despliegue policial en distintos sectores de Quito dejó como resultado 36 personas detenidas y aprehendidas, además de la incautación de droga, armas, dinero en efectivo y vehículos vinculados a presuntas actividades delictivas.

La intervención forma parte del operativo Apolo 2026, ejecutado por la Policía Nacional en los distritos La Delicia y Calderón, en el norte de la capital. Según la institución, el objetivo fue afectar las economías ilícitas y debilitar estructuras criminales que operan en estos sectores. Más de 26 kilos de droga y dinero decomisado

Durante 47 intervenciones realizadas en ambos distritos, los uniformados aprehendieron a 19 personas y detuvieron a otras 17 con boletas emitidas con fines investigativos.

Entre los indicios levantados constan un arma de fuego, 63 armas blancas, cinco vehículos recuperados, tres automotores retenidos, 33 motocicletas retenidas y dos motocicletas recuperadas.

Además, se decomisaron 26.353 gramos de sustancias sujetas a fiscalización entre marihuana y cocaína, así como USD 10.887 en efectivo.

La Policía informó que parte de la droga fue localizada en sectores como El Inca, Guamaní y Lucha de los Pobres. También se detectó un cargamento de aproximadamente dos kilogramos de cocaína oculto en envases de crema capilar que pretendía ser enviado a España mediante agencias de correo.

Dos presuntos integrantes de Los Lobos fueron capturados

Como parte de las operaciones, la madrugada de este jueves 4 de junio fueron aprehendidos dos presuntos integrantes del grupo armado organizado Los Lobos en la ciudadela El Ejército, en el sur de Quito.

Los sospechosos, identificados por la Policía con los alias de "Chino" y "Pantera", serían parte de una estructura dedicada al robo a personas y locales comerciales mediante el uso de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, la organización operaba en varios sectores de Quitumbe y estaría bajo las órdenes de un sujeto conocido como alias "El Príncipe", quien presuntamente ejerce control delictivo en esa zona de la capital.

Durante el operativo se incautaron dos armas de fuego, entre ellas un subfusil artesanal calibre 9 milímetros, una pistola de la misma denominación y dos alimentadoras.

Mercadería de contrabando también fue decomisada

La Policía también reportó la incautación de 4.968 pares de calzado en el sector de Guayllabamba. La mercadería fue valorada en aproximadamente USD 24.840 y quedó bajo custodia de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de las estrategias de seguridad para combatir estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas, robo armado, extorsión y otros delitos que afectan a la ciudadanía en Quito.