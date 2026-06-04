Menor de 13 años es detenido por muerte de una niña en Pedernales

Un menor de 13 años fue detenido por la muerte de una niña de cuatro.

Un menor de 13 años fue detenido por la muerte de una niña de cuatro años en medio de un ataque armado en Pedernales, provincia de Manabí.

El hecho ocurrió el 1 de junio de 2026 en las inmediaciones del coliseo de la comunidad.

De acuerdo con la Policía Nacional, la niña recibió un impacto de bala en el tórax en medio de un ataque armado.

Aunque la niña fue trasladada a una casa de salud, falleció al día siguiente por la gravedad de las heridas.

El presunto responsable del disparo fatal para la menor fue un adolescente de 13 años, quien fue localizado y aprehendido por las autoridades.

En el operativo la Policía halló un arma de fuego, una motocicleta y prendas de vestir.

Carlos Ortega, jefe de la Policía de la subzona Manabí N° 13 apuntó que el menor fue detenido el 3 de junio de 2026.

El operativo se desarrolló cerca de donde ocurrió el ataque y donde residía el adolescente.

"Estamos preocupados por la participación de menores de edad en hechos violentos, hechos de sangre que conmocionan a la sociedad ecuatoriana", dijo Ortega.