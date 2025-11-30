Dua Lipa rindió homenaje a Shakira al interpretar ‘Antología’ durante su concierto en Bogotá

Dua Lipa brindó un concierto el Bogotá, Colombia, el viernes 28 de noviembre del 2025.

La cantante Dua Lipa generó un momento inolvidable para todos los asistentes de su concierto en Bogotá, Colombia, la noche del 28 de noviembre.

La artista británica decidió rendir un homenaje inesperado a Shakira interpretando ‘Antología’, uno de los temas más emblemáticos de la barranquillera.

El gesto tomó por sorpresa a las miles de personas que asistieron al concierto de Dua Lipa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. De hecho, antes de iniciar la interpretación, la cantante se dirigió al público en un español fluido y dijo:

“Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo. De una artista que me inspira muchísimo por su evolución a través del tiempo y por la manera en la que ha tocado corazones alrededor del mundo”.

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es 'Antología'”, añadió Dua Lipa antes de empezar a cantar Antología. Miles de voces acompañaron cada estrofa de la canción.

El video de la interpretación se difundió en redes sociales y Shakira reaccionó a la interpretación de la artista británica:

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!”, dijo la colombiana a través de una publicación en Instagram.