La gira de ECOS de Soda Stereo llega a Quito en 2026; fecha, lugar y venta de entradas

Soda Stereo Ecos llega a Ecuador con un show único en 2026. La gira reúne a Charly Alberti, Zeta Bosio y, con el apoyo de la tecnología, también se podrá disfrutar de la voz del fallecido Gustavo Cerati.

El anuncio lo realizó la banda argentina en sus redes sociales con un video la noche del 30 de noviembre del 2025. "No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia", escribió.

Este evento se llevará a cabo en el Coliseo Rumiñahui de Quito el 16 de mayo del 2026, como fecha única de la gira internacional.

La preventa de entradas será el 3 y 4 de diciembre con la aplicación Deuna, del Banco Pichincha, desde las 10:00 a través de www.ticketshow.com.ec y puntos físicos. El viernes 5 de diciembre arrancarrá la venta general con todas las formas de pago a las 10:00.

Los precios de las entradas son:

VIP: 50 dólares

FAN: 100 dólares

Butaca: 150 dólares

Output Box: 200 dólares

Soda Box: 250 dólares

Estos precios no incluyen Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni tarifa de servicio. Todas las localidades están numeradas, excepto Soda Box.