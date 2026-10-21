Rosalía, Daddy Yankee y Juanes cantarán en los Latin Grammy 2026: fecha y artistas confirmados

Rosalía y Daddy Yankee figuran entre los primeros artistas confirmados para actuar en los Latin Grammy 2026.

Los Latin Grammy 2026 comienzan a revelar los nombres de las estrellas que subirán al escenario. Rosalía, Daddy Yankee, Juanes y Anitta encabezan la primera lista de artistas confirmados para la edición número 27 de la premiación.

El anuncio fue realizado por la Academia Latina de la Grabación el martes 20 de octubre de 2026. La ceremonia se desarrollará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La gala reunirá a exponentes del pop, reguetón, música regional mexicana y otros géneros latinoamericanos.

¿Qué artistas cantarán en los Latin Grammy 2026?

La Academia confirmó a 14 artistas y agrupaciones que actuarán durante la ceremonia:

Rosalía

Daddy Yankee

Juanes

Anitta

Carín León

Mon Laferte

Jorge Drexler

Kany García

Elena Rose

Rawayana

Silvana Estrada

Vivir Quintana

Xavi

Estos son los primeros nombres anunciados por la organización, que podrá incorporar más artistas a la programación.

Rosalía llega con siete nominaciones

La cantante española Rosalía es una de las protagonistas de esta edición, con siete nominaciones relacionadas con su álbum Lux.

Entre sus candidaturas destacan Álbum del Año, por Lux (Complete Works), y Grabación del Año y Canción del Año, por 'La Perla'.

La artista no solo competirá por varios gramófonos, sino que también ofrecerá una presentación musical durante la ceremonia.

Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año

Otro de los artistas confirmados es Daddy Yankee, quien fue elegido Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación.

El reconocimiento fue anunciado el 7 de abril de 2026 y destaca su trayectoria de casi tres décadas, su contribución a la expansión internacional del reguetón y sus esfuerzos humanitarios.

El cantante puertorriqueño recibirá un homenaje especial el miércoles 11 de noviembre, durante una gala privada en Las Vegas, un día antes de la entrega de los Latin Grammy.

Además, está confirmado entre los artistas que actuarán en la ceremonia principal del 12 de noviembre.

¿Cuándo y dónde ver los Latin Grammy 2026?

La edición número 27 de los Latin Grammy se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La transmisión estará a cargo de Univision, desde las 20:00, hora del este de Estados Unidos, equivalente a las 20:00 de Ecuador continental.

La ceremonia televisada tendrá una duración prevista de tres horas y contará nuevamente con la actriz y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez como presentadora, por décima ocasión.

La Academia Latina de la Grabación continuará informando sobre los detalles de la premiación y las próximas actuaciones confirmadas.