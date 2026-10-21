Alan Franco se pierde la final de la Copa Sudamericana 2026: fue expulsado y Mineiro sufrió ante Torque

Atlético Mineiro clasificó con un marcador global de 3-2 y enfrentará a Boca Juniors por el título.

El ecuatoriano Alan Franco se perderá la final de la Copa Sudamericana 2026 con Atlético Mineiro.

El mediocampista fue expulsado al minuto 76 del partido de vuelta frente a Montevideo City Torque, este miércoles 21 de octubre, en el estadio Centenario de Uruguay.

Aunque el equipo brasileño cayó por 2-0, logró avanzar a la final gracias al triunfo por 3-0 que consiguió en el partido de ida, en Belo Horizonte.

El resultado global de 3-2 le permitió asegurar su clasificación por segundo año consecutivo, pese a que el cierre de la serie estuvo marcado por la presión del conjunto uruguayo.

Alan Franco, baja de Atlético Mineiro para la final

La expulsión de Franco llegó en el tramo final del encuentro y dejó a Mineiro con un jugador menos cuando Torque buscaba remontar la eliminatoria.

La ausencia del ecuatoriano representa una baja para el equipo brasileño de cara al partido por el título, en el que no podrá contar con él por sanción.

El conjunto uruguayo aprovechó la ventaja numérica para intensificar sus ataques. Kevin Silva abrió el marcador al minuto 89, con un remate dentro del área, y Gary Kagelmacher anotó el 2-0 en el tiempo añadido, al 90+4.

Torque quedó a un gol de igualar la serie, pero no consiguió completar la remontada.

Atlético Mineiro enfrentará a Boca Juniors en Barranquilla

Con la clasificación asegurada, Atlético Mineiro se medirá con Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026, prevista para disputarse dentro de un mes en Barranquilla, Colombia.

El equipo brasileño buscará conquistar el torneo después de perder la final de 2025 frente a Lanús.

Boca Juniors consiguió su boleto el martes, tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y revertir la serie.

El equipo argentino había comenzado la llave con una derrota en La Bombonera y logró avanzar con una actuación que incluyó un gol decisivo de Leandro Paredes.

Para el fútbol ecuatoriano, la expulsión de Franco marca un punto importante de cara a la definición continental: el mediocampista no estará disponible para una final en la que Mineiro buscará el título frente a uno de los clubes más reconocidos de Argentina.