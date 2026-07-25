‘Salsa para el Alma 3’: artistas y hora de apertura del concierto en Quito

‘Salsa para el Alma 3’ reunirá a grandes exponentes de la salsa en Quito

El festival ‘Salsa para el Alma 3’ se realizará este sábado 25 de julio de 2026 en la Plaza de Toros de Quito, en un formato de 360 grados que permitirá al público disfrutar del espectáculo desde distintos ángulos.

La jornada comenzará a las 19:00 y contará con la participación de cinco artistas y agrupaciones de salsa.

Estos son los artistas que estarán en el festival

El cartel está encabezado por la Orquesta Guayacán, una de las agrupaciones más reconocidas de la salsa colombiana, que llegará a Quito con su gira ‘40 Sold Out’.

También se presentará Grupo Galé, liderado por el maestro Diego Galé, como parte de su ‘Sentimientos World Tour’.

El público podrá disfrutar además de la presentación del maestro Jorge Leo y su Atrato River, quien llegará por primera vez a Quito.

La programación se completa con La Suprema Corte, orquesta colombiana reconocida por sus interpretaciones de salsa, y el artista ecuatoriano Paolo Plaza, quien presentará su nuevo álbum durante el espectáculo.

¿A qué hora empieza y cuánto durará?

El festival está programado para comenzar a las 19:00 del sábado 25 de julio en la Plaza de Toros de Quito.

La información oficial compartida por la organización no especifica la hora de finalización ni la duración total del concierto. Por ello, este dato deberá ser confirmado por los organizadores.