Adolescente recibe ocho años de internamiento por el asesinato de dos personas

Un adolescente fue sentenciado a ocho años de internamiento institucional tras ser declarado responsable de un doble asesinato, luego de que la Fiscalía presentara las pruebas que sustentaron su participación en un crimen.

De acuerdo con la investigación fiscal, el procesado intervino en los hechos que terminaron con la muerte de dos personas.

Durante el juicio, la Fiscalía expuso testimonios y otros elementos probatorios que permitieron establecer la responsabilidad del menor y dictar la máxima medida socioeducativa contemplada para este tipo de delitos en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Sentencias diferenciadas

Con la sentencia, el adolescente deberá cumplir ocho años de internamiento en un centro especializado de régimen cerrado.

Además, la autoridad judicial dispuso las medidas correspondientes relacionadas con la reparación integral para las víctimas.

La Fiscalía recordó que, aunque el delito de asesinato contempla penas de hasta 30 años de prisión para adultos.

Sin embargo, cuando los responsables son adolescentes se aplican medidas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, cuyo límite máximo de internamiento es de ocho años para infracciones sancionadas con penas superiores a diez años de privación de libertad.