Waka Waka: el himno mundialista que hizo historia y sigue generando millones

Shakira revive el fenómeno global de Waka Waka (This Time for Africa) durante su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”

Cuando FIFA eligió a Shakira para interpretar el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, el objetivo era claro: crear una canción que representara la primera Copa del Mundo realizada en África.

Lo que nadie imaginó fue que Waka Waka (This Time for Africa) terminaría convirtiéndose en uno de los fenómenos musicales más grandes en la historia del fútbol.

La canción, interpretada junto a la banda sudafricana Freshlyground, se lanzó oficialmente semanas antes del torneo y rápidamente dominó las listas musicales en Europa, América Latina, África y Asia.

Según datos de Guinness World Records, el tema superó los 1.074 millones de reproducciones en Spotify hasta enero de 2025, convirtiéndose en la canción de un Mundial más escuchada en la historia de la plataforma.

El impacto también fue gigantesco en YouTube. Medios como Forbes Colombia y Guinness reportan que el videoclip oficial supera los 4.000 millones de visualizaciones, posicionándose entre los videos musicales más vistos de todos los tiempos y como uno de los mayores éxitos de la carrera de Shakira.

En términos comerciales, “Waka Waka” también rompió récords. Guinness señala que el sencillo vendió más de 8,6 millones de copias digitales y habría superado los 15 millones de unidades totales entre ventas físicas, streaming y equivalentes musicales.

Además del éxito musical, la canción generó millones de dólares en regalías vinculadas al Mundial. Investigaciones citadas por medios como The Times y L’Équipe señalan que el tema produjo más de 7 millones de libras esterlinas unos 8 millones de euros destinados inicialmente a proyectos benéficos relacionados con el legado del torneo en África.

Parte de esos ingresos se utilizó para financiar centros y espacios deportivos en distintos países africanos mediante la campaña “20 Centers for 2010” impulsada por la FIFA. Incluso años después, la organización sigue siendo cuestionada por el manejo y distribución de esos fondos debido a investigaciones periodísticas sobre el destino de las regalías.

El fenómeno cultural fue igual de grande. Durante el Mundial, la canción sonó en estadios, fiestas, escuelas y transmisiones televisivas en más de 200 países. De acuerdo con PR Newswire, la presentación de Shakira en la clausura del torneo fue vista por cerca de 700 millones de personas alrededor del mundo.

Con el paso de los años, “Waka Waka” dejó de ser únicamente una canción deportiva para convertirse en un símbolo de nostalgia colectiva. Y ahora, en 2026, el tema volvió a viralizarse gracias a la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, donde Shakira volvió a incluir el himno en su repertorio.

Videos de miles de personas cantando y bailando el coro durante los conciertos han inundado TikTok, Instagram y X, provocando que nuevas generaciones descubran la canción y que quienes vivieron el Mundial de 2010 revivan uno de los momentos más icónicos del fútbol y la música pop.

A más de 15 años de su estreno, “Waka Waka” sigue demostrando que no fue solo la canción de un Mundial. Fue un fenómeno global capaz de unir deporte, cultura y entretenimiento en un solo himno.