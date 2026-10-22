¡Como en un cuento de hadas! Una cascada parece caer del cielo bajo un halo de arcoíris en Brasil

Turista captó una toma con agua que parece derramarse directamente de una nube, en Brasil.

El sábado se pudo contemplar un espectáculo impresionante a la entrada de la cueva Gruta Casa de Pedra, en São Paulo, Brasil, cuando el agua pareció brotar directamente de las nubes bajo un deslumbrante arco de luz multicolor.

Un vídeo grabado por un alpinista muestra un estrecho chorro de agua que cae en cascada desde el imponente saliente rocoso de la cueva, creando la ilusión de una cascada que cae directamente del cielo.

Por encima, un halo colorido, similar a un arcoíris, se extiende entre las nubes, realzando el impresionante espectáculo natural.

El efecto óptico puede deberse a la interacción de la luz solar con diminutas gotas de agua suspendidas en el aire, que refractan y reflejan la luz para producir diferentes colores.

Su apariencia depende de la posición del sol y del observador, y el arco cambia o desaparece a medida que cambia el ángulo de visión.