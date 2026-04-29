El milagroso rescate de Timmy: La ballena que dividió a Alemania ya viaja a alta mar

Una ballena jorobada llamada Timmy va rumbo al norte tras un mes varada en Alemania.

La ballena jorobada Timmy empezó su viaje hacia el norte luego de unirse la madrugada de este miércoles 29 de abril de 2026 a la operación de salvamento el remolcador 'Robin Hood'.

Timmy ingresó en una barcaza que lo llevará al Mar del Norte, luego de haber estado varada un mes en la costa alemana del mar Báltico, cerca de Alemania.

La cadena alemana NTV informó que el 'Robin Hood' remolcó la barcaza para trasladar al cetáceo que 12,35 metros de largo.

Luego la embarcación 'Fortuna B' relevó a la anterior y Timmy, de 12 toneladas, siguió con su camino.

El rescate incluye mover a Timmy en una barcaza con una bodega llena de agua que simula su habitat natural, y que normalmente es usada para transportar otras embarcaciones.

Si Timmy llega en buenas condiciones y fuerte será liberado en el mar del Norte.

Timmy fue rescatado tras una iniciativa primada financiada por los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres.

Intentos de rescate y Alemania dividida por Timmy

Este no es el primer intento de rescatar a Timmy, que quedó varado cerca de Alemania el 23 de marzo.

Desde entonces voluntarios, rescatistas y animalistas han intentado rescatarla, lo que ha generado la división del país entre quienes apoyan hacerlo y quienes no.

El 1 de abril las autoridades regionales señalaron que el animal estaba gravemente herido y no pdoría ser salvado.

Mientras que los activistas protestaron exigiendo la liberación de la ballena y funcionarios, ecologistas y otras personas recibieron correos amenazantes.