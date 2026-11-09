El año negro de Meta: la mayor multa a una tecnológica por cometer 43 millones de infracciones

2026 no está siendo el mejor año para Meta. Un juez de Nuevo México, EE UU, ordenó este miércoles a la empresa matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp el pago de una multa de unos 22 000 millones de euros al considerarla culpable de engañar a los usuarios de Facebook sobre su política de privacidad de datos.

El Estado de Nuevo México se querelló contra Meta en 2021 a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, revelado en 2018 gracias a una investigación periodística de The Guardian y The New York Times. Gracias a estos periódicos se supo que la consultora política Cambridge Analytica tuvo acceso a los perfiles de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, y que esos datos se usaron a favor de Donald Trump durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en enero de 2017.

La noticia llega dos meses después de que el grupo que dirige Mark Zuckerberg alcanzara un acuerdo con los fiscales generales de 52 estados por el que abonará unos 18 000 millones en diez años a cambio de que retiren su pleito contra la compañía, a la que acusan de diseñar y operar productos (sus plataformas) a sabiendas de que tienen efectos perjudiciales para la salud mental de los jóvenes.

La nueva multa impuesta a Meta resucita el escándalo de Cambridge Analytica cuando el foco estaba puesto en los procesos judiciales abiertos por los efectos de las redes sociales en los menores. ¿Por qué ahora? ¿Es la mayor multa de la historia? ¿Y por qué otra vez en Nuevo México? Estas son algunas de las claves de la sentencia.

¿Por qué esa multa?

Un jurado de la Corte del Distrito de Santa Fe, en Nuevo México, resolvió que Meta había cometido 43 millones de violaciones de las leyes estatales de protección al consumidor, y que cada una de esas violaciones acarreaba una multa de hasta 5 000 dólares. En el caso de que el juez hubiera optado por alcanzar ese límite, el monto total habría alcanzado los 215 000 millones de dólares.

No ha sido así. La cantidad final, 25 000 millones, es abultada, totalmente inasumible para muchas compañías. En el caso de Meta, supone menos de la mitad de sus beneficios acumulados entre enero y septiembre de este año, que ascienden a 52 481 millones de dólares, según un comunicado de ayer de la propia compañía.

¿Por qué ahora?

El escándalo de Cambridge Analytica se descubrió en 2018, con Donald Trump ya sentado en el Despacho Oval. Tres años después, en 2021, una vez tuvo toda la documentación preparada, el Estado de Nuevo México presentó su demanda contra Facebook. La sentencia se ha demorado cinco años. ¿Por qué?

En primer lugar, Nuevo México, como otros Estados, estuvo negociando con Meta. “Pero el acuerdo no les ha satisfecho, así que decidieron seguir adelante con el juicio. Hay que tener en cuenta que estas negociaciones pueden llevar mucho tiempo”, advierte Rodrigo Cetina, profesor de Derecho y Políticas Públicas en la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en los retos jurídicos de las tecnologías digitales.

En segundo lugar, la acusación reclama 43 millones de violaciones de las leyes estatales de privacidad. Preparar la documentación que justifique ese volumen de infracciones se antoja una tarea poco ágil.

¿Es la mayor multa de la historia?

Los 25 000 millones de dólares constituyen la mayor sanción individual impuesta hasta ahora a una de las grandes tecnológicas, pero las ha habido todavía más severas en otros sectores. Las cuatro mayores tabaqueras estadounidenses acordaron en 1998 el pago de más de 200 000 millones de dólares en 25 años por haber ocultado los efectos nocivos de fumar.

La multa de Meta supera a las impuestas a Bank of America y JPMorgan, que entre 2013 y 2014 acordaron pagar más de 30 000 millones de dólares entre las dos por la venta fraudulenta de hipotecas subprime que desencadenó la Gran Recesión. Meta pagará más también que la británica BP, que en 2015 fue condenada a pagar 20 800 millones de dólares por el vertido de crudo de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, en el Golfo de México, que todavía es la mayor catástrofe ambiental marina de la historia.

¿Por qué en Nuevo México?

Nuevo México es, junto a California, el estado que lidera muchos de los procesos abiertos contra las grandes tecnológicas. Buena parte de la culpa la tiene el fiscal general del Estado, el demócrata Raúl Torrez, muy implicado en la defensa de los derechos digitales de sus conciudadanos.

En agosto, un juez de Nuevo México obligó a la compañía a pagar 567 millones de dólares por considerarla culpable de perjudicar el bienestar y la salud mental de menores con sus redes sociales. Unos meses antes, en marzo, otro tribunal de Nuevo México impuso a la compañía una multa de 375 millones de dólares (unos 323 millones de euros) por su falta de seguridad para los menores.

En ambos casos, se acusó a Meta de violar las leyes estatales de protección al consumidor. Algunos analistas consideran que esta estrategia está funcionando para litigar contra las grandes tecnológicas cuando estas apelan a la libertad de expresión para defender que no son responsables de los contenidos que se difunden en sus plataformas.

¿Qué dice Meta?

Meta considera desproporcionada la sanción, y se agarra específicamente a la libertad de expresión. “Esta sentencia, junto con el enfoque del fiscal general en materia de aplicación de la ley, hace que sea prácticamente imposible desarrollar cualquier actividad empresarial en el estado de Nuevo México”, ha dicho en un comunicado C. J. Mahoney, el responsable legal del grupo. “Esta demanda pretende gravar la libertad de expresión para imponer nuevas normas sobre lo que la gente puede decir en internet. Estamos seguros de que ganaremos en apelación”, ha asegurado.

¿Se enfrenta a más multas?

Cuando Meta cerró el acuerdo con los 52 fiscales generales para que retiraran su demanda por afectar a la salud mental de los menores, también accedió a pagar 459 millones para disipar posibles reclamaciones por privacidad relacionadas con Cambridge Analytica. Nuevo México no entró en ese acuerdo y siguió adelante con el juicio.

Pero el frente de las consecuencias de las redes sociales en los menores sigue abierto. Está previsto que en las próximas semanas se inicien los juicios que afectan a familias de afectados y a distritos educativos que demandaron a la compañía por perjudicar la salud y el rendimiento académico de los estudiantes.

Contenido publicado el 22 de octubre de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA