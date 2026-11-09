¿Quién es Joaquín Papa, el técnico de Independiente del Valle bicampeón de la LigaPro?

Joaquín Papa lidera el banquillo de Independiente del Valle en la temporada 2026. El técnico uruguayo, nacido en Montevideo en 1986, llegó a Sangolquí en diciembre de 2025. Ocupó el puesto vacante tras la salida del entrenador español Javier Rabanal.

Su recorrido profesional empezó en las categorías formativas del fútbol charrúa. Trabajó en las canteras de Albion, Racing de Montevideo, Wanderers y el Club Atlético Nacional. Esa etapa definió su especialidad en el desarrollo de futbolistas jóvenes.

En 2023 asumió el mando del primer equipo de C.A. Rentistas en Segunda División. Más tarde dio el salto al fútbol europeo para integrarse al Real Valladolid. En España fue asistente técnico de Paulo Pezzolano durante la campaña 2023-2024.

Su gran consagración en Uruguay llegó al mando de Liverpool de Montevideo desde octubre de 2024. Dirigió al equipo negro y azul hasta ganar el Torneo Apertura 2025. Ese título aceleró el interés del fútbol internacional por su trabajo.

Trayectoria Profesional: Joaquín Papa Director Técnico | Independiente del Valle Período Club / Entidad Rol / Cargo Logros y Detalle 2012 - 2022 Albion, Racing, Wanderers, Nacional Entrenador Formativas Especialización en desarrollo de canteras y metodología juvenil en Uruguay. 2023 C.A. Rentistas Director Técnico Conducción del primer equipo en la Segunda División Profesional de Uruguay. 2023 - 2024 Real Valladolid Asistente Técnico Integrante del cuerpo técnico encabezado por Paulo Pezzolano en España. 2024 - 2025 Liverpool de Montevideo Director Técnico Campeón del Torneo Apertura 2025 de la Primera División charrúa. 2026 - Act. Independiente del Valle Director Técnico Campeón Supercopa de Ecuador y clasificación a cuartos de Copa Libertadores.

La directiva de la 'Máquina del Valle' se decantó por su propuesta táctica. Su capacidad de gestión e idea de juego encajaron de inmediato con el club. Las negociaciones avanzaron con rapidez hasta concretar su contratación formal para 2026.

El arranque de su ciclo en Ecuador sumó logros deportivos de inmediato. Papa conquistó la Supercopa de Ecuador en sus primeros meses al frente del plantel. Además, metió al equipo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El modelo futbolístico de Papa prioriza la presión alta y el juego dinámico. Apuesta de forma sostenida por los talentos formados en la cantera del club. Esa filosofía le permite mantener un elevado porcentaje de rendimiento en cada torneo.

IDV apostó por este perfil para sostener su metodología moderna de entrenamiento. El DT uruguayo promueve la posesión progresiva y la formación integral. Así consolida la competitividad del club en la LigaPro y a nivel continental.