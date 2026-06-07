Cursos gratis de Google con certificación: Guía para estudiar en 2026

La capacitación en línea se ha convertido en una de las opciones más accesibles para mejorar el perfil profesional.

Entre las alternativas más populares están los cursos de Google, que ofrece formación en áreas como inteligencia artificial, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad y herramientas digitales.

Lo mejor es que muchos de estos programas pueden realizarse desde cualquier país, incluido Ecuador, y algunos entregan certificados gratuitos al completar las actividades o aprobar evaluaciones.

¿Dónde encontrar los cursos?

Google concentra gran parte de su oferta educativa en plataformas como Grow with Google, Google Skillshop, Google Cloud Skills Boost y Google Developers.

Estas iniciativas permiten que estudiantes, profesionales y emprendedores accedan a contenido en línea y a su propio ritmo.

Cursos con certificado gratis

Entre las opciones que ofrecen certificados sin costo destacan:

Cursos de Google Skillshop relacionados con Google Ads, Google Analytics , YouTube y otras herramientas digitales.

relacionados con , y otras herramientas digitales. Programas de Google Cloud Skills Boost , enfocados en computación en la nube e inteligencia artificial.

, enfocados en computación en la nube e Cursos de Google Developers sobre desarrollo de aplicaciones, programación y tecnologías web .

sobre desarrollo de aplicaciones, y . Capacitaciones cortas sobre búsqueda de empleo e inteligencia artificial disponibles en plataformas oficiales de Google.

Para acceder, generalmente solo se requiere crear una cuenta de Google e inscribirse en el curso elegido.