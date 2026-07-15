Bad Bunny impulsa nuevas oportunidades para jóvenes artistas en Puerto Rico

La Fundación Good Bunny, creada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, continúa ampliando sus programas dirigidos a niños y jóvenes de Puerto Rico.

El objetivo de esta fundación es impulsar el talento en disciplinas como la música, el deporte, el arte y la moda.

La iniciativa volvió a cobrar notoriedad después de que Forbes destacara el impacto social de la organización y el lanzamiento de una nueva edición de Un Verano Contigo.

Un programa gratuito que reúne a artistas, educadores y profesionales creativos para ofrecer talleres especializados a estudiantes de la isla.

La fundación trabaja desde 2018

La Fundación Good Bunny fue creada en 2018 como una organización sin fines de lucro enfocada en brindar oportunidades a jóvenes del sistema público y de comunidades especiales mediante experiencias educativas, deportivas y artísticas.

Entre sus iniciativas destacan Bonita Tradición, que entrega instrumentos musicales, artículos deportivos y materiales de arte; Un Verano Contigo, un campamento formativo que cambia de sede cada año.

Además de torneos de golf y proyectos comunitarios destinados a financiar nuevas actividades para niños y adolescentes.

La organización señala que los recursos provienen de eventos benéficos, alianzas y donaciones destinadas exclusivamente a estos programas.

Más de 270 jóvenes participan en la edición 2026

La edición 2026 de Un Verano Contigo reúne a 270 participantes, quienes durante tres semanas reciben formación gratuita en arte, música, moda y deporte junto a profesionales de distintas disciplinas.

Las actividades se desarrollan en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan, e incluyen mentorías, talleres especializados y orientación sobre oportunidades profesionales dentro de las industrias creativas.

Según la fundación, el objetivo es ofrecer herramientas que permitan a los jóvenes desarrollar su talento y ampliar sus posibilidades de formación y empleo en Puerto Rico.