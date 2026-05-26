¿Qué es el caso Plus Ultra de España, que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero?

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo en el cargo entre 2004 y 2011.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por presunto tráfico de influencias por el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos, durante la pandemia de covid-19.

El martes 19 de mayo de 2026, la justicia española imputó, por primera vez, a un expresidente del Gobierno español.

El lunes 25 de mayo, el juez a cargo del caso emitió una orden internacional de captura contra Rodolfo Reyes, principal accionista de esa aerolínea.

Según las pesquisas, Reyes, un empresario venezolano, coordinó la búsqueda de influencias políticas para agilizar el rescate de la aerolínea durante la crisis sanitaria por el covid-19 e hizo gestiones para "tocar puertas" ante altos cargos que pudieran ayudarle en el cabildeo, como Zapatero.

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Detalles de la investigación

La aerolínea recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de covid-19.

La investigación se enmarca en caso Plus Ultra, que analiza si Zapatero influyó, a cambio de dinero, en el rescate, de esta pequeña aerolínea durante la pandemia.

Zapatero, que estuvo al frente del Ejecutivo de 2004 a 2011, está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Plus Ultra solo cubría rutas en 2021 con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

Sin embargo, la compañía se benefició de este préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10 000 millones de euros destinado al rescate de empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia de covid-19.

Según el diario El País, que cita fuentes próximas a la investigación, las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero.

Esta habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas. Se han allanado las oficinas del exjefe de gobierno y las empresas de sus hijas.

La investigación coloca a Zapatero al frente de una estructura organizada que mediaba con organismos públicos para conseguir beneficios, con una red de empresas y colaboradores que canalizaban los pagos, entre ellas una sociedad de las hijas del propio expolítico de 65 años.

Entre los detalles más llamativos de la investigación está el hallazgo en una caja fuerte de Zapatero de numerosas joyas de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España

La oposición conservadora incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela. El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con la número 2 del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, actualmente al frente del gobierno en el país sudamericano, pese a que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

Actualmente, José Luis Ábalos está encarcelado e investigado por corrupción en otro caso.

La sede de Plus Ultra está en Madrid pero la compañía tiene entre sus principales accionistas a empresarios venezolanos, que según la derecha española son próximos al régimen del derrocado presidente Nicolás Maduro.

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El expresidente se pronunció

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero defendió, el martes 19 de mayo de 2026, su inocencia al afirmar que "siempre" se ha conducido "con absoluto respeto a la legalidad", tras haber sido imputado por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

"Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", señaló Zapatero en un video enviado a la prensa, en el que se mostró dispuesto "a colaborar con la justicia".

Se pospone la declaración de Zapatero

La Justicia española aceptó, este martes 26 de mayo, aplazar más de dos semanas la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra.

La declaración pasa del día 2 de junio a los días 17 y 18 de junio, informó la Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos. Se aceptó la petición de la defensa del exdirigente socialista, que había solicitado posponer el interrogatorio por la magnitud del sumario.

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Zapatero se dice inocente, y el Gobierno del también socialista Pedro Sánchez, que concedió el rescate, negó este martes haber obrado mal.

La decisión del rescate fue "absolutamente transparente y totalmente adecuada al procedimiento establecido", aseguró en conferencia de prensa la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La cercanía y afinidad de Sánchez y Zapatero ha despertado interrogantes sobre el papel del Ejecutivo, que volvió a reclamar que se respete la presunción de inocencia del que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

"Uno de los principales principios que sostienen un Estado de derecho es la presunción de inocencia. Y desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero", dijo Saiz.