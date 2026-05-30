Spotify ofrecerá herramienta para crear nuevas versiones y remezclar música con IA

La plataforma musical ofrecerá una herramienta para remezclar canciones sin salir de la 'app'

La plataforma musical Spotify anunció una alianza con Universal Music para lanzar una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Con esto se permitirá a los usuarios crear sus propias versiones 'covers' y remezclas 'remixes' de canciones sin tener que salir de la plataforma.

De acuerdo con la información de la aplicación, el sistema se basa estrictamente en el consentimiento, reconocimiento y compensación financiera para los artistas y compositores participantes.

Esta función estará disponible para los usuarios Premium

La función no estará incluida en la suscripción estándar. Se ofrecerá como un complemento de pago exclusivo para los usuarios de Spotify Premium.

Los artistas que decidan participar de forma voluntaria recibirán un porcentaje de los ingresos generados por las reproducciones de las remezclas creadas por sus fans.

La herramienta solo se podrá utilizar con la música de aquellos artistas de Universal que autoricen explícitamente el uso de sus obras para este fin.

El servicio busca frenar el contenido engañoso

Según la empresa, este movimiento marca un cambio estratégico para discográficas como Universal Music, que inicialmente se opuso a las canciones creadas con IA tras la viralización de temas falsos que clonaban voces de artistas.

Con este acuerdo, la industria musical busca canalizar legalmente el auge de las mezclas caseras generadas por inteligencia artificial y frenar el flujo masivo de contenido pirateado o engañoso en las redes sociales.