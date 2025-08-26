Spotify lanzó una nueva función de mensajería interna; ¿cómo funciona la herramienta?

Spotify es una plataforma digital que ofrece acceso a una biblioteca de música, podcasts y audiolibros.

La plataforma de música Spotify habilitó una función de mensajería interna que permitirá a los usuarios compartir y recomendar a otros usuarios música, podcast y audiolibros dentro de la aplicación.

La herramienta está disponible para personas mayores de 16 años, tanto en cuentas gratuitas como en premium, y ofrece mensajes directos cifrados que incluye reacciones con emojis y almacenamiento de contenidos compartidos en una bandeja de entrada.

Además, las personas pueden controlar la privacidad y reportar contenidos inapropiados. También pueden aceptar o rechazar solicitudes, bloquear usuarios o desactivar totalmente la función.

¿Cómo funcionan los mensajes en Spotify?

El nuevo chat de Spotify se activa desde la vista ‘Now Playing’. Al escuchar una canción, basta con presionar el botón de compartir y elegir a un contacto con el que ya se haya interactuado previamente, por ejemplo, en funciones como Jams, Blends o listas colaborativas.

Una vez que se comparte una canción, podcast, o un audiolibro, el destinatario debe aceptar la solicitud y puede responder con texto o emojis, así como compartir a su vez otros contenidos.

Los contenidos compartidos se almacenan en una bandeja de entrada centralizada, donde quedan guardados todos los intercambios. Así, los usuarios pueden volver a revisar las recomendaciones sin perderlas.

No es la primera vez que Spotify prueba con mensajería interna. En 2017 lanzó una función similar, pero fue retirada por baja acogida. Sin embargo, esta aplicación tiene casi 700 millones de usuarios activos mensuales, por lo que la compañía volvió a relanzar esta opción.