Claro supera el millón de usuarios conectados a su red 5G en Ecuador

La red 5G conecta a más de un millón de usuarios a escala nacional.

La adopción de tecnología 5G en Ecuador continúa en expansión. La operadora Claro informó que su red de quinta generación alcanzó más de un millón de usuarios conectados, siete meses después de su lanzamiento en el país.

Según la compañía, la red 5G de Claro ya tiene presencia en más de 20 ciudades de las cuatro regiones del Ecuador, como parte de un proceso de expansión de infraestructura y cobertura.

¿Dónde está disponible la red 5G?

De acuerdo con la empresa, el servicio 5G se encuentra disponible en ciudades de la Costa, Sierra, Amazonía e Insular.

La expansión busca atender el crecimiento de la demanda de servicios de conectividad y permitir que más usuarios accedan a las capacidades que ofrece esta tecnología.

El 5G permite mayores velocidades de transmisión de datos, menor latencia y una mayor capacidad para conectar dispositivos de manera simultánea, características que pueden favorecer tanto el uso de servicios digitales como aplicaciones empresariales.

Empresas también incorporan tecnología 5G

La compañía señaló que el crecimiento de usuarios no se limita al consumo individual, sino que también contempla el ámbito empresarial.

Empresas de diferentes sectores productivos están incorporando las capacidades de la red 5G para avanzar en la digitalización de sus procesos y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas.

Entre las posibilidades que ofrece esta tecnología están la conexión de dispositivos, automatización de procesos y aplicaciones que requieren una transmisión de datos con mayor capacidad y menor latencia.

¿Cuánto invertirá Claro en tecnología en Ecuador?

El despliegue de la red 5G forma parte de un plan de inversión de USD 600 millones anunciado por Claro para nuevas tecnologías, ampliación de cobertura y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes.

La empresa, que tiene más de 30 años de presencia en Ecuador, indicó que continuará trabajando en la expansión de su infraestructura para ofrecer mayor cobertura, capacidad y velocidad de conexión.