Justin Bieber hace un repaso nostálgico de su carrera en festival Coachella

Justin Bieber regresó por todo lo alto al Festival de Coachella 2026 con un espectáculo en el que, además de presentar música de su etapa más reciente, hizo un repaso nostálgico de su carrera desde sus inicios en internet.

Sobre un escenario minimalista y con una sudadera rosa, el cantante comenzó su concierto con 'All I Can Take', primera de más de una decena de canciones que marcarían la primera parte de su actuación de sus álbumes 'SWAG' y 'SWAG II'.

Bieber presentó un show entre tranquilo e intenso

El show alternó entre picos de intensidad y pasajes más tranquilos, durante los cuales algunos asistentes incluso se sentaron en el suelo, solo para levantarse después y bailar al ritmo de sus temas más clásicos.

El cantante, que no se presentaba en escenarios de gran formato desde su gira Justice World Tour en 2022, utilizó una computadora para interactuar, aparentemente, con el público que le enviaba peticiones a través de YouTube.

Bieber revivió clásicos como 'Baby'

En una especie de karaoke masivo, Bieber revivió fragmentos de éxitos de sus inicios, como 'Baby' o 'Favorite Girl', e incluso proyectó el video en el que interpreta un cover' de 'With You', de Chris Brown.

Bieber cerró su actuación estelar con invitados especiales como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee.