Tres grandes cantantes acompañarán a Karol G en la ‘La PremiEre’ este 7 de diciembre

'La PremiEre' de Karol G se transmitirá en exclusiva por Teleamazonas, el domingo 7 de diciembre, a las 17:00.

El universo audiovisual y sonoro de Tropicoqueta llegará a los hogares de Ecuador este domingo 7 de diciembre, cuando Karol G estrene su obra audiovisual más ambiciosa: 'La PremiEre'.

Este evento televisivo se transmitirá solo por Teleamazonas, a partir de las 17:00. En este ambicioso proyecto, ‘La Bichota’ estará acompañada de otros artistas: Marco Antonio Solís, Mariah Angeliq y Eddy Lover.

La PremiEre es una experiencia visual inmersiva del último álbum de Karol G, en el que se realizará un recorrido musical de la era Tropicoqueta y la cultura latina.

Habrá presentaciones exclusivas de canciones de ese álbum, arreglos reimaginados, versiones únicas y múltiples apariciones especiales de artistas y personalidades.

La proyección, que durará casi 45 minutos, tomó un año de planeación y producción con grabaciones en Ciudad de México, Los Ángeles y locaciones icónicas de Cartagena y Medellín.

Mientras el álbum vió la luz el pasado 20 de junio, Karol G trabajó en paralelo en el concepto, la narrativa y la ejecución de ‘La Premiere’.

Cuando ‘La PremiEre’ estuvo lista y llegó el momento de decidir cómo presentarla al público, la artista colombiana quiso cumplir un sueño personal: Volver a reunir a las familias frente al televisor.

“De ahí surge la idea de crear un especial de televisión sin precedentes, con una transmisión simultánea a través de las cadenas más grandes de más de 20 países que se han sumado a este movimiento”, dijo la cantante. En esa lista está Ecuador y único canal que transmitirá ‘La PremiEre’ será Teleamazonas.