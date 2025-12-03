¿Qué es la PremiEre de Karol G?; el evento será transmitido por Teleamazonas el 7 de diciembre

Karol G es una artista que ha logrado acumular múltiples reconocimientos durante su carrera.

La música, la creatividad y la emoción se unen el domingo 7 de diciembre de 2025 en la pantalla de Teleamazonas con el estreno exclusivo de ‘La PremiEre’, el esperado especial audiovisual de Karol G.

Desde las 17:00, los ecuatorianos podrán disfrutar de un documental musical que promete revelar el proceso creativo y visual detrás de Tropicoqueta, el último álbum de la artista colombiana.

Con una producción de una hora, ‘La PremiEre’ se presenta como una experiencia visual y sonora en la que ‘La Bichota’ mostrará las propuestas audiovisuales grabadas en ciudades como Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín.

Este programa especial incluirá presentaciones exclusivas de canciones del álbum, versiones únicas y apariciones sorpresa de otros artistas.

'La PremiEre' busca reflejar la esencia de Tropicoqueta, un proyecto que tomó más de un año de planeación y producción antes de ver la luz el pasado 20 de junio.

Karol G anunció este estreno, el viernes 28 de noviembre del 2025, con un mensaje cargado lleno de emoción, compartido en su cuenta de Instagram.

“Para seguir adelante, decidí mirar atrás. Volver a lo que me dio identidad, a lo que me formó, a lo que me enseñó a sentir así bonito”, expresó la artista. “Después de un año construyendo este universo… llegó el momento de mostrarles cómo se ve Tropicoqueta, mi disco, en energía, en imágenes, en mi cabeza”, dijo en un video de Instagram.

Mon Laferte viene a Quito en 2026

La cantante destacó que ‘La PremiEre’ surgió del deseo de volver a ver a las familias y amigos reunidos frente a la televisión, como en los viejos tiempos.

“Este 7 de diciembre un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente a la TV y en el canal local de su propio país”, añadió la artista.

‘La PremiEre’ se transmitirá en simultáneo en al menos 17 países, entre ellos Ecuador. Este evento televisivo se podrá disfrutar en todo el país en la señal abierta de Teleamazonas y en su página web www.teleamazonas.com.