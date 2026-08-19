Universidad del Perreo: medio millón de inscritos en el primer día

Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo, en Puerto Rico.

La Universidad del Perreo causó furor en redes sociales, tras el anuncio del artista urbano Wisin.

En su primer día de apertura, el martes 18 de agosto de 2026, se registraron 500 000 personas interesadas, según confirmó el propio intérprete de 'Rakata'.

"Empieza el conteo regresivo para la cátedra que siempre me pidieron", escribió Wisin en sus redes sociales.

El reguetonero compartió este mensaje junto a una fotografía suya luciendo traje, gafas y en la mano una computadora con el logo de la UDP.

¿Cómo matricularse en la Universidad del Perreo?

Por ahora, la UDP tiene habilitado un proceso de preadmisión.

Es decir, los interesados pueden dejar sus datos para manifestar su interés, pero la matrícula formal, los programas académicos y las fechas de inicio de clases todavía no han sido anunciados.

Según la información publicada sobre el proyecto, la página de la universidad mantiene una cuenta regresiva de 15 días antes de su inauguración.

Así puede acceder al proceso de preadmisión: