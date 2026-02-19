Murió el actor Eric Dane a los 53 años, popular por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria

La muerte del actor Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, ha dejado en shock al mundo del entretenimiento este 19 de febrero de 2026.

El actor, de 53 años, murió tras una batalla contra esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva y neurodegenerativa que le fue diagnosticada en abril de 2025.

Dane hizo público su diagnóstico de ELA en abril de 2025, en ese momento señaló a la revista People que estaba agradecido de tener a su familia a su lado mientras enfrentaba ese nuevo capítulo de su vida.

¿Qué es ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es una patología del sistema nervioso que ataca las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal.

Con el tiempo, el cuerpo pierde la capacidad de controlar los músculos voluntarios, llevando a una parálisis progresiva que afecta funciones básicas como hablar, caminar, comer e incluso respirar.