Louis Vuitton presentará el cofre oficial del trofeo en la final del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará en la premiación en la final del Mundial

Louis Vuitton volverá a ser protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras ser designada como proveedor oficial y licenciatario de la marca del torneo. La prestigiosa firma de lujo francesa será la encargada de diseñar y confeccionar el cofre exclusivo que transportará y protegerá el trofeo más codiciado del fútbol internacional, el cual se presentará de manera espectacular sobre el terreno de juego durante la gran final del certamen.

La aparición del cofre en el partido definitivo del Mundial formará parte del protocolo de la ceremonia de clausura, donde ingresará al campo escoltado por un embajador de la marca y una leyenda de la FIFA.

Este ritual, que se ha convertido en una seña de identidad del torneo, se viene realizando ininterrumpidamente desde el Mundial de Sudáfrica 2010. Para conmemorar esta alianza, la firma lanzará además una colección de edición limitada de tres estuches de viaje inspirados en el diseño original.

Elaborado por los maestros artesanos de Louis Vuitton en su histórico taller de Asnières-sur-Seine, cerca de París, el cofre destaca por su exterior en lona Monogram con una "V" dorada pintada a mano que simboliza tanto la "victoria" como el nombre de la maison.

Los acabados exteriores combinan piel y el material protector patentado por la marca conocido como lozines, complementados con cantoneras de latón chapado en oro y un forro interior de piel beige claro con los logotipos oficiales del torneo y de la firma.

Los directivos de ambas instituciones celebraron la renovación de esta alianza histórica que ya acumula más de una década. Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, destacó que el trofeo merece ser resguardado por el prestigio y la artesanía de Louis Vuitton, mientras que Pietro Beccari, presidente de la marca, reafirmó el compromiso mutuo con la excelencia deportiva bajo el célebre concepto de que «La victoria viaja en Louis Vuitton».