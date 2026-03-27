John Cena se detiene para abrazar a fan con cáncer y conmueve en redes
El actor y luchador interrumpió su participación para brindar apoyo a un seguidor que enfrenta la enfermedad.
John Cena abraza fans
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Actualizada:
27 mar 2026 - 18:04
Un gesto que se vuelve viral
El actor y luchador John Cena protagonizó un momento emotivo tras pausar un evento para acercarse a un fan que lucha contra el cáncer.
El gesto, captado en video y difundido en redes sociales, muestra al también exluchador de la WWE abrazando al seguidor y dedicándole unas palabras en privado.
Apoyo en un momento difícil
Según se observa en las imágenes, Cena no solo se detuvo para saludar, sino que se tomó el tiempo para conversar con el fan, generando una escena de cercanía que rápidamente llamó la atención del público.
El momento ha sido destacado por usuarios en redes, quienes resaltan la actitud del actor frente a situaciones personales de sus seguidores.
Reacciones en redes
Tras la difusión del video, miles de comentarios destacaron el gesto, calificándolo como un acto de empatía y humanidad.
Cena es conocido por su cercanía con sus fans y por participar en actividades solidarias, especialmente con personas en situaciones de salud delicadas.
El gesto de John Cena refuerza el impacto que pueden tener pequeñas acciones de apoyo en momentos difíciles, más allá de la fama.
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