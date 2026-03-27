Jirafa bebé se vuelve viral por su peculiar 'flequillo' en Estados Unidos

Un nacimiento que roba miradas

Una pequeña jirafa se ha convertido en protagonista en redes sociales tras su nacimiento en el Toledo Zoo & Aquarium. Se trata de Eugene, una cría que rápidamente captó la atención del público por un detalle poco común: un “flequillo” que sobresale en su cabeza.

Un “bebé” de gran tamaño

Eugene nació de la jirafa Lily tras un periodo de gestación de aproximadamente 15 meses. Al momento de su nacimiento, la cría pesaba cerca de 60 kilos y medía más que una persona promedio, características habituales en esta especie.

El nacimiento fue anunciado oficialmente el 23 de enero, seis días después de su llegada, a través de las redes sociales del zoológico.

Buena adaptación en su entorno

De acuerdo con los primeros reportes del zoológico, Eugene se encuentra en buen estado de salud y ha logrado integrarse con normalidad a su entorno.

La cría mantiene una relación cercana con su madre, su padre, su hermano mayor y el resto del grupo, conocido como “torre” en el caso de las jirafas.