Goretzka se equivoca de bus y termina en el de Ecuador tras el histórico triunfo de La Tri

En medio de la euforia por la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un curioso episodio protagonizado por el alemán Leon Goretzka se vuelve viral en redes sociales.

Videos difundidos tras el encuentro muestran al volante de Alemania saliendo del estadio y subiendo por equivocación al autobús de la delegación ecuatoriana.

Segundos después, al percatarse del error, el futbolista desciende del vehículo entre sonrisas y continúa su camino hacia el transporte de su selección.

El momento es compartido por distintas cuentas deportivas y rápidamente genera reacciones entre aficionados.

¿Quién es Leon Goretzka?

Goretzka, de 31 años, es uno de los referentes del fútbol alemán. El mediocampista desarrolla gran parte de su carrera en el Bayern Múnich y desde 2014 forma parte de la selección absoluta de Alemania, con la que disputa Mundiales, Eurocopas y la Copa Confederaciones.

El hecho ocurre después de un partido histórico para Ecuador. La Tri derrota 2-1 a Alemania con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, resultado que le permite avanzar a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros del torneo.

El encuentro, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desata celebraciones tanto en el estadio como en Ecuador por el regreso del equipo a una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo.