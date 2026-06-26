Sismo en Esmeraldas la mañana de este viernes 26 de junio

Un sismo de 3.7 grados se registró en la zona costera de Esmeraldas la mañana de este 26 de junio de 2026.

Un sismo de 3.7 grados de magnituud en la escala de Richter se registró la mañana de este viernes 26 de junio de 2026 en la provincia de Esmeraldas, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió pasadas las 10:00 y tuvo una profundidad de 30 kilómetros, según la entidad.

De acuerdo con el organismo técnico, el epicentro se localizó a 48,68 kilómetros de Muisne, en la provincia de Esmeraldas.

el evento sísmico se registró en las coordenadas 0,661° de latitud norte y 80,455° de longitud oeste, frente al perfil costero de Esmeraldas.

No hubo personas afectadas o daños materiales como consecuencia de este movimiento telúrico.

Ecuador está en una zona de alta actividad sísmica

Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

Por ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma durante un sismo, identificar zonas seguras y seguir únicamente la información difundida por fuentes oficiales.