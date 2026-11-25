Mara Topic en el aeropuerto de Guayaquil en su despedida rumbo al MGI All Stars

La modelo y reina de belleza ecuatoriana Mara Topic emprendió su viaje este miércoles 25 de noviembre de 2026 desde Guayaquil con destino a Tailandia, donde representará nuevamente al país en el Miss Grand International All Stars segunda edición.

La delegada protagonizó una emotiva despedida en el aeropuerto junto a familiares, medios de comunicación y seguidores que acudieron con banderas y carteles para mostrar su respaldo.

Estamos tratando de traer la corona a Ecuador, pero a la vez estoy muy agradecida de representar una vez más a Ecuador. Amén y que traigamos la corona. Estoy súper emocionada porque me los estoy llevando a todos ustedes en mi maleta y les agradezco el apoyo Mara Topic, representante de Ecuador en el MGI All Stars

Como parte de su preparación para este certamen, la ecuatoriana comentó que ya ha estado practicando saludos y expresiones propias de la cultura tailandesa. Además de retomar clases de pasarela para impactar en las galas.

Además, entre risas, envió un mensaje al presidente de la organización Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil: “Nawat, aquí va tu reina”.

¿Qué ha ganado Mara Topic en los concursos de belleza?

Con una sólida trayectoria en certámenes nacionales e internacionales, Mara Topic regresa a una competencia de la franquicia Grand tras acumular logros representando a Ecuador.

Estos son varios de sus palmares:

Miss Grand Ecuador 2019: Se coronó como la representante oficial del país para el certamen internacional de ese año.

Se coronó como la representante oficial del país para el certamen internacional de ese año. Miss Grand Internacional 2019: Alcanzó el Top 10 de finalistas y ganó el premio especial al Mejor Traje Nacional .

Alcanzó el y ganó el premio especial al . Miss Universo Ecuador 2024: Obtuvo la corona nacional en junio de 2024, además de llevarse el título especial de Miss Venus dentro de la competencia.

Obtuvo la corona nacional en junio de 2024, además de llevarse el título especial de dentro de la competencia. Miss Universo 2024: Clasificó al Top 30 de semifinalistas en la 73.ª edición del certamen realizado en México en noviembre de 2024.

Clasificó al en la 73.ª edición del certamen realizado en México en noviembre de 2024. Miss Grand All Stars 2026: Fue designada como representante de Ecuador para disputar la segunda edición de este certamen especial en Tailandia.

¿Qué es el Miss Grand International All Stars?

El Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) es una edición especial impulsada por la organización Miss Grand International (MGI), dirigida por Nawat Itsaragrisil en Tailandia.

Este evento reúne a exreinas, finalistas y figuras destacadas que ya han tenido experiencia previa en certámenes de alto nivel.

A diferencia de la edición tradicional anual del concurso, el formato All Stars funciona como una competencia de revancha y alto rendimiento escénico, brindando a exconcursantes reconocidas como Mara Topic una nueva oportunidad para disputar la corona dorada en territorio tailandés.