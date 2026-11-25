Liga de Campeones de la UEFA - Paris Saint-Germain contra AS Roma - Parque de los Príncipes, París, Francia - 25 de noviembre de 2026. Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain

El PSG, vigente bicampeón europeo, se dejó un empate (2-2) ante la Roma, este miércoles en el Parque de los Príncipes, para dejar al Real Madrid como líder en solitario de la Champions, único equipo que cuenta las cinco jornadas disputadas por victorias.

Imperial en las cuatro primeras fechas, con cinco goles de media por partido, el PSG tuvo una faena más complicada ante una Roma sin complejos que se adelantó gracias a Mario Hermoso (5').

El central español se incorporó al ataque para marcar a placer tras un pase de la muerte del argentino Matías Soulé, brillante en su eslalon.

A contracorriente, a la media hora de juego empató el campeón gracias a un cabezazo en el primer palo del ucraniano Illya Zabarnyi tras un córner lanzado por Senny Mayulu (31').

Después haberse visto contra las cuerdas por la presión perfectamente organizada del equipo del prestigioso técnico Gian Piero Gasperini, el PSG se había hecho con las riendas del partido.

A la hora de juego una galopada de Achraf Hakimi, capitán debido a la suplencia de Marquinhos, fue sancionada como penal por agarrón de Wesley França.

Se encargó del lanzamiento Ousmane Dembélé (62'), que acababa de entrar al campo en sustitución de Ferran Torres.

Fue el cuarto gol del curso en Champions para el Balón de Oro 2025, que volvió a jugar tras sufrir una lesión muscular en el triunfo 4-2 ante el Barcelona el 20 de octubre, también en el Parque de los Príncipes.

El exjugador del Barcelona es el único superviviente del trío de ataque de oro que dio las dos Champions al PSG, tras las lesiones de gravedad de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

Dembélé tuvo la sentencia en una espectacular conducción (74') pero se topó con una meritoria estirada del arquero serbio Mile Svilar.

A continuación el árbitro paró el partido y chequeó en el VAR un penal por mano de Vitinha en la acción anterior.

Tras confirmarlo en la pantalla, el neerlandés Donyell Malen, que también había entrado en la segunda parte, batió a Matvey Safonov (78') para firmar el empate definitivo.