Mara Topic representará a Ecuador en el Miss Grand International All Stars 2026 

Mara Topic representará a Ecuador en la segunda edición de Miss Grand International All Stars

La exmiss Universo Ecuador Mara Topic será la representante de Ecuador en la segunda edición del Miss Grand International All Stars 2026, que se desarrollará en Bangkok, Tailandia.

La participación de Topic fue anunciada por Nawat Itsaragrisil, presidente y propietario de la organización Miss Grand International, quien extendió una invitación a Ecuador para formar parte de esta competencia.

La noticia también fue confirmada por la propia Mara Topic a través de sus historias de Instagram, donde reaccionó a la publicación de Nawat con el mensaje: "Bueno, sí era verdad".

Mara Topic fue parte de la tercera temproada de MasterChef Celebrity Ecuador, que se vivió a través de Teleamazonas. También es presentadora en el programa 'Escape Perfecto'

Shyare Andrade será jurado del certamen

La invitación de Itsaragrisil a Ecuador se produjo después de la destacada participación de Shyare Andrade en el Miss Grand International 2026, donde obtuvo el título de primera finalista.

La representante manabita fue convocada para integrar el jurado del Miss Grand All Stars, por lo que tendrá una participación diferente en esta edición del concurso.

¿Qué es el Miss Grand All Stars?

El Miss Grand International All Stars es una competencia creada por Nawat Itsaragrisil que reúne a mujeres con trayectoria en certámenes internacionales de belleza.

En su primera edición, Ecuador estuvo representado por Samantha Quenedit, quien participó en esta competencia.

Para la segunda edición, Bangkok, en Tailandia, recibirá a las delegadas de los países participantes desde el 15 de noviembre de 2026, con Mara Topic como candidata y Shyare Andrade como jurado.