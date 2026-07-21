Marc Cucurella lleva un trofeo replica del Mundial en una bolsa de plástico, el hecho se viralizó

Marc Cucurella lleva el trofeo del Mundial 2026 dentro de una bolsa de plástico.

Marc Cucurella protagonizó una de las imágenes curiosas que dejó la celebración de España tras conquistar el Mundial 2026.

El defensor fue captado llevando una replica del trofeo de la Copa del Mundo dentro de una bolsa de plástico, una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados y se viralizó en redes sociales.

La imagen contrasta con el valor histórico del trofeo que Cucurella llevaba consigo, después de que España consiguiera su segunda Copa del Mundo.

Cucurella, protagonista de España en el Mundial

El lateral izquierdo fue una de las piezas de confianza de Luis de la Fuente durante el torneo.

Cucurella tuvo un papel importante en la campaña de España y formó parte del equipo que llegó hasta la gran final del Mundial 2026.

Su participación también estuvo acompañada por el respaldo de la afición española, que siguió de cerca el recorrido de la selección durante el campeonato.

El defensor terminó celebrando el título junto a sus compañeros y se convirtió en una de las imágenes de la fiesta española.

España vuelve a levantar la Copa del Mundo

España conquistó el Mundial 2026 tras imponerse en la final y sumar la segunda estrella de su historia.

La selección española volvió a celebrar un título mundial 16 años después de su primera consagración, conseguida en Sudáfrica 2010.

El triunfo desató celebraciones dentro y fuera del estadio, mientras miles de aficionados acompañaron la fiesta en distintas ciudades de España.

La generación liderada por Luis de la Fuente quedó así en la historia del fútbol español al devolver a la selección al primer lugar del mundo.