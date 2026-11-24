Hoy es la gala final del Miss Universo 2026 y los medios especializados y seguidores del concurso ya tienen a sus favoritas a ganar la corona.

Entre las candidatas favoritas por los hot picks están:

Jennifer Barreto de Puerto Rico

Clara Vegas Goetz de Venezuela

Bea Millan-Windorski de Filipinas

Garance Authié de Francia

Georgia Waddington de Nueva Zelanda

A este listado se suman figuras latinas como:

María Alejandra López de Colombia

Dominga López de Chile

Melissa Núñez de República Dominicana

Mia Dio de Cuba

Además los analistas del certamen destacan y resaltan a varias candidatas:

Osmel Sousa : El misólogo venezolano-cubano señaló cinco nombres que, a su juicio, podrían avanzar a la gran final: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.

: El misólogo venezolano-cubano señaló cinco nombres que, a su juicio, podrían avanzar a la gran final: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico. Missiology: El medio especializado coincidió en proyectar a Puerto Rico, Nueva Zelanda y Filipinas, sumando además a República Dominicana y Tanzania.

El voto del público da un cupo al top 30

Cabe resaltar que la votación del público se realiza mediante el sitio oficial y la aplicación del concurso.

La organización impulsa el apoyo de los fans y recordó que la delegada con más votos el día de la final obtendrá un pase directo entre las 30 semifinalistas.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La ceremonia final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026 será este martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

En cuanto a los horarios y señales para Ecuador inicia a las 8:00 p. m., y podrá ser sintonizada por Telemundo Internacional y opciones digitales y de streaming mediante Universal+ y el canal oficial de YouTube de Miss Universe.

Formato del concurso y dinámica de la gala

La noche de coronación en la que se elegirá a la sucesora de Fátima Bosch se estructura a partir de tres cortes principales dispuestos por el jurado antes de proclamar a la nueva reina: