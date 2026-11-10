Miss Universo 2026: todo lo que debes conocer sobre la edición 75 del concurso de belleza

Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo celebra sus 75 años de historia en la edición 2026.

La gala de coronación está programada para el próximo martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La noche final será presentada por la ex Miss Universo Dayanara Torres, mientras que la mexicana Fátima Bosch será la encargada de entregar la corona a la nueva soberana.

La transmisión internacional para la audiencia de latinoamerica estará a cargo de la cadena internacional Telemundo y estará disponible en sus plataformas digitales.

La agenda oficial del concurso contempla fechas clave durante el periodo de concentración:

21 de noviembre : Desfile y concurso de trajes típicos

: Desfile y concurso de trajes típicos 22 de noviembre : Competencia preliminar en traje de baño y traje de gala

: Competencia preliminar en traje de baño y traje de gala 24 de noviembre: Gala final y coronación

Estos son los países que no estaran presentes en el concurso

El inicio de las actividades del concurso ha estado marcada por varios imprevistos que alteraron la lista inicial de participantes de más de 120 países:

Bajas por salud y accidentes: La representante de Bulgaria, Ana Maria Babau, se retiró tras sufrir un accidente automovilístico. Por su parte, la candidata de Austria, Victoria Amerson, declinó su participación priorizando su salud mental y física.

Dificultades con el visado: Las delegadas de Nepal, Prayashna Gurung, y de Zambia no pudieron concretar su viaje a la isla debido a trámites pendientes de visado.

Las delegadas de Nepal, Prayashna Gurung, y de Zambia no pudieron concretar su viaje a la isla debido a trámites pendientes de visado. Reemplazos de última hora: Las representaciones de San Martín y Mongolia realizaron cambios de candidatas antes del arranque de las concentraciones. En tanto, Miss República Dominicana, Melissa Núñez, logró incorporarse tras recibir el alta médica luego de sufrir un accidente de tránsito previo a su viaje.

Las representaciones de San Martín y Mongolia realizaron cambios de candidatas antes del arranque de las concentraciones. En tanto, Miss República Dominicana, Melissa Núñez, logró incorporarse tras recibir el alta médica luego de sufrir un accidente de tránsito previo a su viaje. Sanciones y vetos: Debido a disputas administrativas entre los dueños de las franquicias de Miss Universo Este y Oeste, seis naciones asiáticas no estarán presentes en esta edición: Tailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malasia y Singapur.

Dalia Bucaram representa a Ecuador

Dalia Bucaram, Miss Universo Ecuador 2026, arribó a suelo puertorriqueño el pasado 8 de noviembre tras partir desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Bucaram se sumó formalmente a las jornadas oficiales de la organización en San Juan, donde comparte actividades con las demás representantes continentales con miras a las pruebas clasificatorias de la competencia preliminar.

Influencers y expertos en concursos de belleza han destacado a la representante ecuatoriana por sus vestiarios coloridos y su particular cercanía con los fanáticos de Miss Universo.