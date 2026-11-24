Entre los indicios levantados durante los allanamientos en Quito constan cinco vehículos aprehendidos, autopartes y tres estatuas vinculadas a un robo en Tumbaco.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos la madrugada de este martes 24 de noviembre de 2026 tras cuatro allanamientos en Quito.

La acción se llevó a cabo en el operativo "Gran Fénix 0078". Esto, luego de que los sospechosos fueron investigados por presunta asociación ilícita, robo a personas, domicilios, bienes, accesorios y autopartes de vehículos.

De acuerdo con la Policía Nacional, el grupo perfilaba casas y vehículos, vigilaba el entorno y forzaba seguridades para sustraer bienes y autopartes.

Luego, trasladaban lo robado en vehículos con placas ocultas o reportadas como sustraídas.

La intervención concluyó cerca de cuatro meses de indagaciones de la Policía Judicial de Quito, junto con la Fiscalía General del Estado y apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y Criminalística.

Cuatro allanamientos simultáneos en el sur y en el centro de Quito se ejecutaron tras cuatro meses de investigaciones entre la capital y Ambato. Policía Judicial

Allanamientos y perfil de los implicados

La institución vincula a la presunta estructura con 12 eventos delictivos registrados entre agosto y noviembre de 2026 en Quito y Ambato.

Las diligencias simultáneas se ejecutaron en los sectores Martha Bucaram, La Biloxi, en un inmueble y un taller mecánico y en el barrio La Colmena.

Entre los detenidos figura un hombre de Interés Penal Relevante (IIPR), identificado como Jorge M. (44 años).

El sospechoso tiene 31 procesos judiciales previos por delitos como robo, asociación ilícita, extorsión, receptación, hurto, tenencia ilegal de armas, asesinato y lesiones, entre otros.

También constan Nancy T. (45 años), con dos procesos judiciales por estupefacientes y estafa.

Asimismo, Rosario C. (42 años), con seis procesos por extorsión y robo; y Ana M. (31 años), con cinco procesos por hurto y contravenciones.

La Policía vincula a la presunta estructura con 12 eventos delictivos registrados entre agosto y noviembre de 2026. Policía Judicial

Indicios levantados en el operativo

Durante los allanamientos, los agentes levantaron varios indicios relacionados con las indagaciones:

Cinco vehículos aprehendidos y 15 autopartes de automotores.

Dos generadores de energía eléctrica y cinco equipos electrónicos.

Tres estatuas en forma de ángel, vinculadas a un robo en un domicilio de Tumbaco.

Ocho relojes, siete celulares, siete prendas de vestir, dos equipos de radiocomunicación y un bolso.

Los cuatro implicados y las evidencias quedaron a órdenes de las autoridades competentes para el trámite legal correspondiente.