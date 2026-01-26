Luto en el doblaje: Fallece Gabriel Garzón, la emblemática voz de Topo Gigio

El mundo del entretenimiento en México se viste de luto con la confirmación del fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y locutor que durante más de tres décadas acompañó a diversas generaciones. La noticia fue ratificada la mañana de este lunes por el comediante Jorge Falcón, quien a través de un emotivo mensaje en redes sociales despidió a su entrañable amigo.

Semanas de lucha en el hospital

El deceso de Garzón ocurre tras una batalla de varias semanas por su salud. El actor se encontraba internado en el Hospital Juárez de México, donde su estado se reportaba como delicado. En días previos, tanto familiares como compañeros del gremio artístico habían movilizado campañas en redes sociales solicitando donadores de sangre, lo que ya generaba preocupación entre sus seguidores.

Su legado más allá de Topo Gigio

Si bien Gabriel Garzón alcanzó el estrellato internacional al heredar el legado de Topo Gigio en 1994, su carrera fue mucho más versátil. Su talento lo llevó a explorar diversas facetas del espectáculo:

Televisión: Participó en programas de comedia icónicos como La casa de la risa .

. Colaboraciones: Trabajó estrechamente con figuras como Cepillín en el programa Una sonrisa con Cepillín .

. Multifacético: Se desempeñó con éxito como titiritero y locutor comercial, dejando una huella imborrable por su calidez humana y profesionalismo.

Con su partida, se apaga una de las voces más dulces de la televisión hispana, pero queda un legado de ternura que seguirá acompañando a quienes crecieron con sus historias.