Muere Gerardo Taracena actor de 'Apocalypto' y 'La reina del sur' a los 55 años

Luto en la comunidad artística en México tras el anuncio este domingo 1 de febrero de la inesperada muerte del actor Gerardo Taracena.

Taracena, nació en la Ciudad de México y fue egresado del Centro Universitario de Teatro; su trabajo cobró relevancia en 2006 con su interpretación de Ojo de Lobo en 'Apocalypto', bajo la dirección de Mel Gibson.

A partir de entonces, su nombre comenzó a figurar en producciones internacionales de alto perfil como 'The mexican', al lado de Brad Pitt, y en la comedia mexicana 'Salvando al soldado Pérez'.

El actor, de 55 años, también participó en series televisivas como '40 y 20' y 'El Pantera'.

Su dilatada carrera lo llevó a actuar en 'Capadocia', 'El señor de los cielos', 'La reina del sur' y 'Las Aparicio', entre otras producciones que fueron ampliamente difundidas en toda Latinoamérica.

En 2025 participó en la serie 'Celda 211' y uno de sus últimos trabajos fue la serie 'Cometierra', estrenada en octubre de 2025 donde actuó junto a Lilith Curiel y Arcelia Ramírez.