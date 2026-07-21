Muere Kaylee Hottle la actriz de 'Godzilla vs. Kong' a los 18 años

La actriz estadounidense Kaylee Hottle murió a los 18 años de edad tras sufrir un accidente de tránsito en Maryland, Estados Unidos, el martes 21 de julio de 2026.

La joven intérprete era conocida por dar vida a Jia, la niña sorda que se comunicaba mediante lengua de señas con el icónico simio gigante en las producciones cinematográficas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: El nuevo imperio (2024).

El choque ocurrió en la madrugada en Windsor Road, dentro de la localidad de Ijamsville, en el condado de Frederick, Maryland.

Fue trasladada de emergencia a un hospital

La Oficina del Alguacil local reportó que el vehículo Honda Accord en el que viajaba perdió el control y se salió del camino, impactando contra una alcantarilla, las autoridades indican que el exceso de velocidad fue un factor determinante.

Hottle fue trasladada de urgencia en un helicóptero médico hacia un centro de traumatología, pero perdió la vida durante el trayecto aéreo antes de ingresar al hospital.

En el auto viajaba junto con el conductor, un joven de 19 años, quien sufrió heridas leves que no ponen en riesgo su vida, y un tercer pasajero que rechazó recibir asistencia médica.

Era considerada como una 'promesa de Hollywood'

Hottle, quien nació en una familia con varias generaciones de personas con discapacidad auditiva.

Era considerada una de las grandes promesas jóvenes en Hollywood y una firme activista por la inclusión y la representación de la comunidad sorda en la pantalla grande.