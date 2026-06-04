Sheinbaum, presidenta de México, auxilia a periodista que cayó al intentar atrapar un balón

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum protagonizó un momento inusual que rápidamente captó la atención de los presentes. En un ambiente relajado, la mandataria comenzó a obsequiar balones a los asistentes.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, al lanzar uno de los esféricos, una de las periodistas presentes perdió el equilibrio y cayó al suelo en su entusiasta intento por atraparlo.

Ante el percance, la reacción de la jefa de Estado fue inmediata. Dejando de lado el protocolo habitual de estos eventos, Sheinbaum acudió rápidamente al lugar del incidente para auxiliar a la comunicadora.

Con total empatía, la mandataria se aseguró de que se encontrara bien y le ofreció su mano para ayudarla a ponerse de pie, demostrando una actitud cercana y solidaria ante el tropiezo.

Una vez que la periodista se recuperó del susto y se reincorporó por completo, el episodio concluyó con un noble gesto de cortesía.

La presidenta le entregó personalmente el balón que había originado la caída, transformando un momento de tensión en una anécdota amable y de compañerismo que suavizó la jornada informativa.