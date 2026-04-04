Rapero Tekashi muestra Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro

DIOS ES EL MÁS GRANDE. MI SEÑOR Y SALVADOR. ¡Lo hicimosoooo! MADURO CANTÓ MI BOB ESPONJA DE LA CÁRCEL .

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad tras cumplir una condena de 90 días en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Su salida generó atención en redes sociales luego de que apareciera con un peluche firmado, que aseguró fue autografiado por Nicolás Maduro durante su tiempo en prisión.

Un video que se volvió viral

En la grabación difundida por el propio artista, se lo observa saliendo del centro penitenciario con sus pertenencias.

Mientras se coloca una cadena de diamantes valorada en más de 2,2 millones de dólares, muestra el muñeco y afirma:

“¡Miren esto! De parte de Nicolás Maduro, 2 de abril, ¡Venezuela!”.

Coincidencia en la misma prisión

Según el propio rapero, ambos coincidieron en el mismo centro de detención desde enero.

Tekashi 6ix9ine cumplía una sentencia por violar condiciones de su libertad supervisada, en un nuevo episodio dentro de sus antecedentes legales.

El hecho ha provocado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios comentan tanto la polémica trayectoria del artista como la inusual situación de coincidir con figuras políticas en prisión.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es conocido por albergar a reclusos de alto perfil, lo que ha generado múltiples titulares en torno a este caso.