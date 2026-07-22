¿Cuándo se estrena Spider-Man 4, 'Un Nuevo Día' en Ecuador?

El superhéroe más querido de Marvel regresa a la gran pantalla con ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, la cuarta película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker. La cinta llegará a los cines de Ecuador el próximo 29 de julio de 2026.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, presenta un nuevo capítulo en la historia de Peter Parker, quien continúa enfrentándose a las amenazas de Nueva York.

Mientras lidia con las consecuencias de haber sido borrado de la memoria de las personas que más quiere.

Una nueva etapa para Peter Parker

La historia retoma los acontecimientos de ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’, luego de que Peter quedara completamente olvidado por el mundo, incluida MJ, interpretada por Zendaya, y su amigo Ned, interpretado por Jacob Batalon.

Mientras Spider-Man sigue protegiendo la ciudad, Peter deberá afrontar una nueva etapa de su vida marcada por la pérdida, la identidad y la transformación personal.

“Una gran parte de la historia es ver a Peter atravesar una transformación emocional y física. Las dos están conectadas”, explicó el director Destin Daniel Cretton.

Un elenco con nuevos personajes

La película reúne nuevamente a Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, además de incorporar a Jon Bernthal como The Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk.

El reparto también incluye a Sadie Sink y Tramell Tillman en papeles dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La nueva historia ampliará el universo del personaje con enemigos clásicos y nuevas amenazas, mientras Peter Parker deberá descubrir quién es y qué significa ser Spider-Man en esta nueva etapa.