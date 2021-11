Thalia sorprende con disfraz de «El Juego del Calamar»

La cantante mexicana Thalia sorprendió este domingo a su fanáticos con su orginal difraz de «El Juego del Calamar» para celebrar Halloween. Sus seguidores se mostraron asombrados pues aseguran que la artista luce irreconocible.

En sus redes sociales compartió un video donde mostró a sus seguidores su transformación en Seong Gi-Hun, el jugador 456 en la escena del aeropuerto de la famosa serie de Netflix.

Además, publicó varias imágenes imitando los gestos del personaje durante la escena final con un extenso mensaje en el que reveló que le encanta esta celebración.

«Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó», escribió.

Thalia también contó que la parte más complicada de su transformación fue la nariz y la boca, por ello, dio algunos trucos para lograr la caracterización.

«Siento que este personaje es muy interesante en esta escena final», culminó su mensaje.