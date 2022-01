Tiktoker encuentra aparente error en la película ‘Don’t Look Up’

La exitosa película ‘Don’t Look Up’ ( No miren arriba) ha generado varios comentarios en redes sociales, sin embargo, uno de los más virales fue el aparente error en el filme por un tiktoker.

Ben Köhler (@sightpicture) compartió en su perfil a finales de la semana pasada un clip de lo que parecía ser un error de edición en la película.

Al pausar la cinta en 1:28:10, se observa en un costado de la toma a varios miembros del equipo de rodaje, todos con mascarillas.

A pesar de que se trata de un momento no muy fácil de captar, pues dura apenas décimas de segundo. «Se puede ver a todo el equipo de filmación parado, como en tres o cuatro fotogramas. Están como en plan de: ‘Oh, probablemente no se darán cuenta'», comenta el ‘tiktoker’ en su grabación.

El video de más de 3,4 de visualizaciones se volvió viral y desató discusiones sobre si en realidad la escena era un fallo o un acto premeditado.

No obstante, el propio director de ‘No miren arriba’, Adam McKay, se pronunció en Twitter y reveló la verdadera razón de la escena.

«Dejamos esa señal del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación«, escribió el director en referencia a que la película se realizó durante la pandemia del coronavirus. «¡Buen ojo!, añadió, refiriéndose a quienes prestaron atención al mensaje oculto.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V