El cantante de origen venezolano Andrés Lazo, más conocido por su nombre artístico Lasso fue confundido con el presidente de Ecuador Guillermo Lasso este sábado 21 de enero del 2023. Ese desencuentro ocurrió en la cuentra de Twitter del artista y se convirtió en viral en pocas horas

El cantante pidió a sus seguidores que le hicieran cualquier pregunta. Pero un usuario lo confundió con el Jefe de Estado ecuatoriano y le incriminó con insultos por la supuesta defensa de su cuñado Danilo Carrera. Su reclamo ocurrió a propósito de la supuesta red de corrupción en las empresas estratégicas del Estado.

Comunicador ecuatoriano utilizó la Inteligencia Artificial para representar las provincias y ciudades de #Ecuador con villanos y heroínas. ¿Cuál es tu https://t.co/gcH6VKdj3F pic.twitter.com/XtizoMr4Ka — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 23, 2023

El autor de «tus ojos marrones» no supo qué responder y solo colocó un “que”. Miles de usuarios que vieron la confusión y explicaron al cantante que la equivocación fue por los apellidos. No es la primera ocasión que usuarios de las redes sociales le envían mensajes equivocados, pero el twitter del jueves 21 consiguió un alto impacto, casi millón de visualizaciones, que el artista no lo retiró de su cuenta.

