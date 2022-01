Una mujer muere tras ser empujada a las vías del metro en Times Square

Una mujer murió este sábado después de ser empujada a las vías del metro en la céntrica estación de Times Square (Nueva York) por un hombre, quien ya fue detenido, informaron medios locales.

El ataque tuvo lugar cerca de las 9.30 de la mañana, fue aparentemente aleatorio. A la víctima la arrolló un tren de la línea R que llegaba en ese momento a la plataforma, dijeron fuentes policiales al diario New York Daily News.

#BREAKING: @NYPDTransit says a woman was killed after being shoved onto the subway tracks and into the path of a southbound R train at Times Square this morning. pic.twitter.com/w1QBqMvUJq