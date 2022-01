Una mujer se quiebra un brazo al intentar levantar pesas

Un video compartido en las redes sociales de una levantadora de pesas profesional impactó a varios usuarios de TikTok, pues se puede ver cuando la mujer intenta levantar peso en una barra y se quiebra un brazo

Esto mientras llevaba a cabo un ejercicio con 167 kilos encima.

¡Advertencia imágenes sensibles!

Se trata de la deportista Robyn Machado, una mujer norteamericana de 35 años, quien compartió el video en su perfil de TikTok con esta descripción : “Me niego a ver el video, pero creo que acá es cuando se rompió”.

Durante los primeros segundos de la grabación se puede observar a la deportista hacer una sentadilla profunda e intentar levantar la barra con pesas , pero en cuestión de segundos esta se desliza por su espalda y se escucha un fuerte crujido

Posteriormente Robyn comienza a gritar del dolor y recibe ayuda de otros atletas que se encontraban en el lugar

Cabe recalcar que ese incidente ocurrió en marzo pasado, sin embargo, Robyn lo publicó recientemente para crear conciencia en otros atletas de élite

«Me llevaron al hospital donde me hicieron radiografías y me dieron ibuprofeno. Resultó que me había roto el radio, un hueso que se ubica en el antebrazo”, dijo Robyn a un medio internacional