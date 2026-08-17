¡La tensión continúa! Thiago Mendes le negó el saludo a Neymar en el Brasileirao

El estadio São Januário fue testigo de la victoria 3-0, como visitante, del Santos sobre el Vasco da Gama, la tarde del domingo 16 de agosto de 2026. Sin embargo, más allá del resultado, un tenso y viral momento capturó la atención de todos: el claro desplante de Thiago Mendes a Neymar Jr..

Durante el acto protocolario de la jornada 23 del Campeonato Brasileño, los jugadores de ambos equipos cumplían con el saludo respectivo, cuando llegó el turno de Mendes y Neymar, el brasileño extendió su mano para saludarlo, pero fue ignorado por su rival y quedó con la mano extendida.

El origen de la enemistad en Europa

Este roce no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una hostilidad que comenzó el 13 de diciembre de 2020 en el fútbol francés. Neymar defendía la camiseta del PSG y Mendes la del Olympique de Lyon.

En los minutos finales de ese partido disputado en el Parque de los Príncipes, el mediocampista realizó una dura entrada de tijera que aprisionó y lesionó gravemente el tobillo izquierdo del delantero, obligándolo a salir en camilla y entre lágrimas.

Tras la intervención del VAR, Mendes fue expulsado y, más tarde, castigado con varios partidos de suspensión, dejando una grieta personal entre ambos que persiste hasta hoy.

Un reencuentro candente en la primera vuelta

La relación tuvo sus chispas de enemistad en la primera vuelta del Brasileirao 2026, cuando se enfrentaron en Vila Belmiro. En ese compromiso los jugadores discutieron fuertemente en el terreno de juego luego de una falta de Mendes sobre Neymar en el primer tiempo.

Al finalizar el partido, Neymar llamó "idiota" a Thiago Mendes frente a la prensa, asegurando que siempre busca problemas y que lo había amenazado durante el choque. Por su parte, el volante del Vasco justificó sus reclamos acusando al exjugador del PSG de faltarle el respeto a la hinchada vascaína en su celebración.

A pesar del clima tenso y la polémica, el Santos goleó 3-0 al Vasco da Gama.