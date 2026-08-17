Elías fue a cortarse el cabello y desapareció en el norte de Quito

Elías fue a cortarse el pelo y luego desapareció en el norte de Quito.

Elías Alejandro Baldeón Intriago, de 14 años, fue visto por última vez a finales de julio de 2026 en el sector de Carcelén Bajo, en el norte de Quito.

Su familia pide ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para dar con su desfile.

Según contó Carla, madre del adolescente, a Teleamazonas.com, el menor salió de su casa rumbo a una barbería del sector para cortarse el cabello.

Quedó en avisarle a su madre cuando terminara para que realizara la transferencia al barbero.

"Me dijo: 'Mamá, ya estoy bajando a casa'. Yo no estaba en ese momento" Carla, madre de Elías.

Elías fue a cortarse el pelo y luego desapareció en el norte de Quito. Foto: Cortesía

Sin embargo, al llegar la noche, el joven no regresó a su hogar. Cerca de las 20:00, la familia intentó comunicarse con su teléfono celular, pero no obtuvo respuesta.

La sospecha de un posible viaje

Tras informar con allegados, la madre supo que el adolescente le pidió hospedaje a un amigo argumentando que se le había caído el teléfono celular.

Aunque esa conversación ocurrió el 25 de julio de 2026, fue el 28 de julio cuando se perdió todo contacto con sus familiares y amigos.

"Según se iba a ir para Colombia. Detallando lo que he indagado con sus amistades, hubo una persona que lo acompañó hasta el Terminal de Carcelén. Esa persona dice que se iba a ir con alguien más a Colombia, pero desconozco de quién se trata" Carla, madre de Elías.

Elías fue a cortarse el pelo y luego desapareció en el norte de Quito. Foto: Cortesía

Vestimenta del adolescente

El día que fue visto por última vez, Elías vestía:

Zapatillas deportivas marca Jordan.

Pantalón negro rasgado.

Zapatillas deportivas marca Jordan.

"No sé con quién se fue oa cambio de qué le dieron esa ropa", añadió preocupada su progenitora.

Elías fue a cortarse el pelo y luego desapareció en el norte de Quito. Foto: Cortesía

Avances en la investigación

La denuncia formal ya fue presentada en la Fiscalía General del Estado.

La madre acudió durante días a la institución y recientemente se contactó con el agente asignado de la unidad de personas desaparecidas de la Policía Nacional.

"Apenas hoy se comunicó el agente encargado de los números de teléfono. Le di todos los detalles. A mi parecer, la investigación no registra mayores avances" Carla, madre de Elías.

Elías fue a cortarse el pelo y luego desapareció en el norte de Quito. Foto: Cortesía

Pedido de la madre

Ante la incertidumbre, la madre hizo un llamado desesperado a las autoridades y a la sociedad.

Pide que compartan la imagen del menor y alerten a las unidades policiales si lo ven.

"Lo que pido a las autoridades es que me ayuden realmente a averiguar dónde está mi hijo. Es un niño de 14 años, fácil de manipular y convencer. Cualquiera le pudo haber ofrecido cosas" Carla, madre de Elías.

Elías fue a cortarse el pelo y luego desapareció en el norte de Quito. Foto: Cortesía

Exigen mayor control en las fronteras

La madre de Elías cuestionó la falta de controles migratorios e inspecciones en las rutas terrestres hacia el norte del país, punto por donde sospecha que el menor pudo haber salido de Ecuador.

"Pediría a las autoridades poner más seguridad en el tema de las fronteras. ¿Cómo pasan tan fácil? Nadie pide cédula o documentos si vas caminando. Te puedes subir a furgonetas o taxis y viajar al norte sin que nadie te controle. Debería haber presencia policial solicitando documentos a quienes salen por vía terrestre" Carla, madre de Elías.

Si ha visto a Elías Alejandro Baldeón Intriago o conoce datos sobre su paradero, comuníquese de inmediato a la línea de emergencia 911 o al número del Ministerio del Interior 1800 DELITO (335486). La información se manejará de forma confidencial.